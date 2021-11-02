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19:01 02.11.2021

Рада 3 ноября рассмотрит увольнение пяти министров – представитель правительства в Раде

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Рада 3 ноября рассмотрит увольнение пяти министров – представитель правительства в Раде

Верховная Рада в среду, 3 ноября, во время пленарного заседания рассмотрит ряд правительственных кадровых вопросов, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как указал Мельничук в телеграмм-канале, нардепы рассмотрят увольнение Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Алексея Любченко – с должности первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины.

Также будут рассмотрены отставки вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленнойсти Украины Олега Уруского, и министра обороны Украины Андрея Тарана.

Как сообщалось, Абрамовский написал заявление об увольнении с должности министра 19 октября, Уруский и Резников – 1 ноября. Любченко и Таран подали заявления во вторник, 2 ноября.

 

Теги: #кадры #кабмин
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