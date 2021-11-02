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18:03 02.11.2021

Рада намерена усилить ответственность за подделку документов о вакцинации

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Рада намерена усилить ответственность за подделку документов о вакцинации

Верховная Рада намерена усилить уголовную ответственность за подделку документов о проведении профилактических прививок, в том числе от коронавирусной болезни COVID-19.

Принятие соответствующего законопроекта №6084 в первом чтении поддержали 282 народных депутата на внеочедном пленарном заседании во вторник.

В действующей редакции Уголовного кодекса Украины отсутствует нормы об ответственности за подделку документов, касающихся проведения вакцинации. С учётом этого законопроект предлагает дополнить УК статьей 321-3, которая предусматривает установить ответственность за использование лицом заведомо поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней, в виде штрафа от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн или ограничения свободы сроком до двух лет.

Вместе с тем законопроект устанавливает ответственность за внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию о прививках в виде штрафа от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до трех лет.

Кроме того, изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок могут повлечь за собой наказание в виде штрафа от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн или лишением свободы сроком до трех лет.

Теги: #ответственность #подделка #сертификат #рада
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