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16:50 02.11.2021

Резников: Украина не сможет перенять ни одну из известных моделей урегулирования конфликтов

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Резников: Украина не сможет перенять ни одну из известных моделей урегулирования конфликтов

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что Украине придется найти свой сценарий разрешения конфликта и реинтеграции людей и оккупированных территорий.

"Я приходил на этот пост полтора года назад с определенным видением и гипотезами. За время работы, а также при изучении опыта конфликтов, в частности, в Нагорном Карабахе, бывшей Югославии, Приднестровье и Северной Ирландии прежние гипотезы стали убеждениями. Вместе с командой мы превращали их в государственные политики и конкретные проекты", - говорится в заявлении Резникова по результатам работы Минреинтеграции.

В связи с чем, он поблагодарил команду министерства и профильных комитетов парламента за совместную работу.

"Мой главный вывод за время работы в должности таков: Украине придется найти свой рецепт разрешения конфликта и реинтеграции людей и территорий, которые сейчас временно оккупированы Российской Федерацией", - заявил он.

По его мнению, Украина не сможет перенять ни одну из известных моделей урегулирования, а только общие принципы и отдельные элементы.

"Мы должны создать и защитить свое видение. Если хотим, чтобы урегулирование произошло в интересах Украины", - добавил он.

Как сообщалось, 1 ноября Резников подал заявление об отставке. Он является кандидатом на должность нового министра обороны.

Теги: #резников #минреинтеграции
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