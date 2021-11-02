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16:42 02.11.2021

Саакашвили призвал оппозиционеров сохранить депутатские мандаты: они дают возможность посещать его в тюрьме

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Саакашвили призвал оппозиционеров сохранить депутатские мандаты: они дают возможность посещать его в тюрьме

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который ранее приветствовал решение ряда представителей оппозиции отказаться от депутатских мандатов, во вторник призвал их повременить с этим решением.

"Практически все готовы немедленно выйти из парламента и сдать мандаты. Такой патриотический подход меня очень радует. Но здесь же появляются конкретные вопросы. Для входа ко мне в тюрьму и постоянного контакта нужен парламентский мандат", - говорится в обращении Саакашвили к представителям оппозиции, которое размещено на его странице в "Фейсбуке".

Кроме этого, он указал оппозиционным депутатам на то, что они нужны в парламенте для участия в голосовании по конституционным изменениям. "Бойкот остается в силе, и в текущей парламентской деятельности они (оппозиция во главе с "Единым национальным движением") участия принимать не будут и оставят "Грузинскую мечту" (правящую партию) одну", - заявляет Саакашвили.

По его словам, после выполнения тактических целей мандаты обязательно все сдадут.

30 октября в Грузии в ходе второго тура выборов в органы местного самоуправления в пяти крупных городах, включая Тбилиси и Батуми, на выборах мэров победу одержали представители правящей партии. С результатами подсчета голосов, которые опубликовала Центральная избирательная комиссия Грузии, не согласилась оппозиция.

Саакашвили, который является в Грузии фигурантом нескольких уголовных дел, тайно прибыл в республику 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #оппозиция #саакашвили
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