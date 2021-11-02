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14:26 02.11.2021

Для получения COVID-сертификата в приложении "Дия" украинцам больше не нужна электронная подпись

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Для получения COVID-сертификата в приложении "Дия" украинцам больше не нужна электронная подпись

Украинцам теперь не нужно делать электронную подпись для получения COVID-сертификата в приложении "Дия", сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб на брифинге во вторник.

"Количество вакцинированных пользователей увеличилось, однако не все готовы к использованию электронной подписи. Поэтому мы на прошлой неделе нашли технические и юридические решения, чтобы упростить получение СOVID-сертификата", - сказал он

По словам Выскуба, для получения такого документа нужно пройти идентификацию в мобильном приложении или на сайте, затем в один клик получить сертификат.

Для открытия данной возможности пользователи приложения "Дия" должны обновить его до последней версии.

Теги: #коронавирус #сертификат #дия
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