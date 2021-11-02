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12:28 02.11.2021

Суд избрал Медведчуку новую меру пресечения в виде личных обязательств по первому эпизоду подозрения

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Суд избрал Медведчуку новую меру пресечения в виде личных обязательств по первому эпизоду подозрения

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку по эпизоду о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей, возложив на подозреваемого личные обязательства.

Такое решение суд вынес во вторник, удовлетворив ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства.

"Суд удовлетворил ходатайство частично, возложив на подозреваемого все обязательства, кроме ношения электронного браслета. Мера пресечения избрана до 31 декабря 2021 года включительно", - сказали агентству "Интерфакс-Украина в Офисе генпрокурора.

"Я не вижу никаких оснований для избрания мне по этому делу вообще какой-либо меры пресечения", - сказал Медведчук журналистам по завершению заседания, назвав избрание меры пресечения незаконным и политически мотивированным.

Ранее Офис генпрокурора сообщил, что предельный срок пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве - 6 месяцев - закончился, поэтому его дальнейшее продление невозможно.

"Единственная мера пресечения, о которой может ходатайствовать сторона обвинения - личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей. 2 ноября Печерский районный суд Киева рассмотрит соответствующее ходатайство прокуроров", - отмечается в сообщении.

Мера пресечения в виде личного обязательства предполагает прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы.

Как сообщалось, 11 мая Медведчук был уведомлен о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, апелляционный суд ее оставил в силе. 2 сентября Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 31 октября.

Кроме этого, 8 октября Офис генпрокурора предъявил Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года.

В рамках нового предъявленного подозрения прокуратура просила суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн. Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Это решение обжаловано в апелляционной инстанции.

Таким образом, в отношении Медведчука в настоящее время действует мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по второго эпизоду подозрений.

Теги: #медведчук #мера_пресечения #суд
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