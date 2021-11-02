События

11:18 02.11.2021

В Кремле назвали внутренним делом РФ передвижения военной техники вблизи границы с Украиной

1 мин читать
В Кремле назвали внутренним делом РФ передвижения военной техники вблизи границы с Украиной

Передвижения российской военной техники по ее территории является исключительно внутренним делом РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами представителя Кремля попросили прокомментировать статью издания Politico, которая опубликовала спутниковые снимки передвижения российской военной техники вблизи города Ельня Смоленской области, отметив, что Россия концентрирует своих военных у границы с Украиной. Также внимание Пескова обратили на недавнюю публикацию The Washington Post, писавшей о передвижениях российской техники вблизи украинской границы.

"Передвижения нашей военной техники или армейских подразделений по территории РФ - это исключительно наше дело", - сказал он

Песков подчеркнул, что "Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности".

"Но Россия - это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности", - добавил он.

Теги: #военная_техника #песков #граница
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:42 01.11.2021
США беспокоят "любые дестабилизирующие действия" на границе РФ и Украины

США беспокоят "любые дестабилизирующие действия" на границе РФ и Украины

17:23 01.11.2021
Минобороны Украины опровергло информацию о наращивании российских войск вблизи украинской границы

Минобороны Украины опровергло информацию о наращивании российских войск вблизи украинской границы

10:49 01.11.2021
В США и Европе утверждают, что Россия наращивает войска на границе с Украиной

В США и Европе утверждают, что Россия наращивает войска на границе с Украиной

19:41 29.10.2021
Парламент Польши одобрил проект строительства стокилометровой стены на границе с Беларусью

Парламент Польши одобрил проект строительства стокилометровой стены на границе с Беларусью

10:36 27.10.2021
Украина предложила Польше провести независимый аудит работы пунктов пропуска на границе

Украина предложила Польше провести независимый аудит работы пунктов пропуска на границе

14:14 21.10.2021
В Днепре разоблачили схему установки б/у деталей на боевую технику для ООС под видом новых

В Днепре разоблачили схему установки б/у деталей на боевую технику для ООС под видом новых

16:56 20.10.2021
Саакашвили предъявляют обвинение в незаконном пересечении грузинской границы

Саакашвили предъявляют обвинение в незаконном пересечении грузинской границы

19:29 05.10.2021
Кулеба обсудил мониторинг неконтролируемой части российско-украинской границы с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид

Кулеба обсудил мониторинг неконтролируемой части российско-украинской границы с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид

19:48 02.10.2021
Качественное обустройство всей границы - это вопрос, который необходимо решить в течение 2022-2023 лет

Качественное обустройство всей границы - это вопрос, который необходимо решить в течение 2022-2023 лет

14:32 01.10.2021
Украина должна обустроить госграницу с Россией и Беларусью за два года - Монастырский

Украина должна обустроить госграницу с Россией и Беларусью за два года - Монастырский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве установлен антирекорд по количеству умерших от Covid-19 за минувшие сутки

Ярош сообщил, что стал советником главнокомандующего ВСУ

В Украине за сутки зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 12 639 человек, 700 умерло

С начала суток в результате одного обстрела российских наемников погиб украинский военный

Кличко: локдаун в Киеве продлится не меньше месяца

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве установлен антирекорд по количеству умерших от Covid-19 за минувшие сутки

Ярош сообщил, что стал советником главнокомандующего ВСУ

Турция из-за тумана закрыла пролив Дарданеллы для прохода судов

Саакашвили не сдает анализы, отказывается от встреч с медиками, нужно быть готовыми к любому сценарию - личный врач

Прокуратура просит суд о личном обязательстве Медведчука в качестве продления меры пресечения по первому эпизоду подозрения

Обвинение против экс-чиновника Укртрансбезопасности в поборах с перевозчиков в Киеве направлено в суд

На погашение зарплат горняков перечислили 671,4 млн. грн

Украинский пограничник задержан на взятке $1 тыс. США за перемещение табачных изделий через границу

В Украине за сутки зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 12 639 человек, 700 умерло

Большие возможности модернизации украинской разведки открывает выполнение рамочного соглашения Украины и США "по оборонке"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА