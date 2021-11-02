В Кремле назвали внутренним делом РФ передвижения военной техники вблизи границы с Украиной

Передвижения российской военной техники по ее территории является исключительно внутренним делом РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами представителя Кремля попросили прокомментировать статью издания Politico, которая опубликовала спутниковые снимки передвижения российской военной техники вблизи города Ельня Смоленской области, отметив, что Россия концентрирует своих военных у границы с Украиной. Также внимание Пескова обратили на недавнюю публикацию The Washington Post, писавшей о передвижениях российской техники вблизи украинской границы.

"Передвижения нашей военной техники или армейских подразделений по территории РФ - это исключительно наше дело", - сказал он

Песков подчеркнул, что "Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности".

"Но Россия - это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности", - добавил он.