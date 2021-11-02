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10:28 02.11.2021

Саакашвили не сдает анализы, отказывается от встреч с медиками, нужно быть готовыми к любому сценарию - личный врач

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Саакашвили не сдает анализы, отказывается от встреч с медиками, нужно быть готовыми к любому сценарию - личный врач

Состояние здоровья Михаила Саакашвили, продолжающего голодовку в тюрьме в Рустави, может ухудшиться в любую минуту, он отказывается от встреч с врачами консилиума, заявил журналистам личный врач бывшего президента Грузии Николоз Кипшидзе.

"Состояние Михаила Саакашвили может ухудшиться в любую минуту. Он уже похудел на 20 килограммов. Он принимает только те лекарства, которые не связаны с голодовкой. В последние три дня он не сдает анализы и отказывается от встреч с врачами консилиума. Мы должны быть готовы к любым сценариям", - сказал Кипшидзе, посетивший в ночь на вторник Саакашвили в тюрьме.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными. 1 октября Саакашвили объявил голодовку.

30 октября в Грузии прошел второй тур местных выборов. Грузинская оппозиция не признала их итоги, сочтя их сфальсифицированными.

Теги: #саакашвили #голодовка
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