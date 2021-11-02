В Украине за сутки зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 12 639 человек, 700 умерло

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 12 639 человек, 700 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 1 ноября в Украине: зафиксировано 19 455 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 263, медработников – 339); 273 307 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 207 877 человек, полностью иммунизированы – 65 630 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 188 человек; летальных исходов – 700; поправилось – 12 639 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 1 ноября зафиксировано 13 936 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 октября в Украине зафиксировано 17 430 инфицированных коронавирусом, 30 октября зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 октября зафиксировано 26 870 новых случаев заболевания СOVID-19, 28 октября сообщалось о 26 071 инфицированных коронавирусом, 27 октября зафиксировано 22 574 новых случаев заболевания СOVID-19, 26 октября зафиксировано 19 120 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 октября сообщалось о 14 634 новых инфицированных.

За все время пандемии в Украине: заболело – 2 955 693 человека; выздоровело – 2 454 737 человек; летальных случаев – 68 727.

С начала вакцинальной кампании привито 10 453 652 человека, из них получили одну дозу – 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведена 17 968 898 прививок.