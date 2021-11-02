Заместитель госсекретаря США обсудила с партнерами из Северной Европы ряд международных вопросов, включая отношения с Россией

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что с партерами из Северной Европы и Балтии обсудила вопросы, касающиеся ряда стран и регионов, включая Россию.

"Провела сегодня (в понедельник - ИФ) широкую дискуссию с участием стран-членов Расширенного партнерства в Северной Европе (EPINE) по Афганистану, Белоруссии, России, КНР, Ближнему Востоку, Арктике и Африке", - написала чиновник в своем твиттере.

Она отметила, что "через EPINE мы укрепляем сотрудничество с нашими партнерами из Северной Европы и Балтии".

Подробности дискуссии не приводятся.

Членами EPINE являются Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония Литва и Латвия.