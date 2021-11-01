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21:22 01.11.2021

"Слуга народа" поддержала решение Зеленского о выдвижении Резникова на пост министра обороны

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"Слуга народа" поддержала решение Зеленского о выдвижении Резникова на пост министра обороны

Народные депутаты от "Слуги народа" на заседании фракции поддержали решение президента Украины Владимира Зеленского о выдвижении кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны Украины, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук в своём телеграмм-канале.

Как сообщалось, до этого Резников занимал должность вице-премьер-министра Украины -  министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которую в дальнейшем, вероятно, займёт народный депутат Ирина Верещук.

Теги: #минобороны #украина #резников #слуганарода
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