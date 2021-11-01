"Слуга народа" поддержала решение Зеленского о выдвижении Резникова на пост министра обороны

Народные депутаты от "Слуги народа" на заседании фракции поддержали решение президента Украины Владимира Зеленского о выдвижении кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны Украины, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук в своём телеграмм-канале.

Как сообщалось, до этого Резников занимал должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которую в дальнейшем, вероятно, займёт народный депутат Ирина Верещук.