2 ноября: Какой сегодня праздник

2 ноября - Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, кубок Мельбурна в Австралии, у католиков - День поминовения всех усопших верных, день работников культуры Кыргызстана, а в православном календаре память святого Артемия Антиохийского. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы этого дня, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Во всем мире, 2 ноября, отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Дата учреждена в 2013 году резолюцией Генассамблеи с целью привлечения внимания мировой общественности к тревожной ситуации, ограничивающей возможности журналистов выполнять свою работу и подрывающей право общества на получение достоверной информации.

Дата была выбрана в память о двух французских журналистах, которые по заданию редакции освещали ход вооруженного конфликта в Мали, – Гислене Дюпоне и Клоде Верлоне. Они были похищены и убиты боевиками 2 ноября 2013 года.

Кубок Мельбурна называют "скачками, которые останавливают нацию". Он превратился в своего рода национальный институт, генерирующий споры и вызывающий больше интереса, чем любые другие скачки в стране.

Первый Кубок Мельбурна был проведен в ноябре 1861 года. Тогда в скачках участвовало 17 лошадей. Призовой фонд — 170 фунтов стерлингов и золотые часы. Сегодня Кубок Мельбурна — самый престижный двухмильный гандикап в мире и самый "дорогой" кубок в Австралии с призовым фондом в 8 млн. австралийских долларов. Только на ставках (а ставку в этот день делает почти каждый австралиец!) зарабатывается несколько миллионов долларов. Скачки проводятся под эгидой Victoria Racing Club (Клуб скачек штата Виктория) во Флемингтоне, пригороде Мельбурна.

День Кубка Мельбурна — самый знаменитый вторник Австралии. Неважно, чем австралийцы заняты — в 3.20 дня (по восточно-австралийскому времени) в первый вторник ноября люди повсеместно останавливаются, чтобы послушать сигнал начала скачек или посмотреть их по телевизору.

Традиционно 2 ноября, вслед за Днем всех святых, католическая церковь отмечает День поминовения всех усопших верных. В отличие от Дня всех святых, это, прежде всего, поминовение умерших родных и близких. Поэтому его еще называют День всех душ.

Почитание мертвых является неотделимой частью истории человечества уже с самого ее начала. Оно входит органичной составляющей в верования как первобытного, так и современного человека. Проявления его разнообразны. С одной стороны, это почитание, вера в охранительную силу духов умерших предков, с другой стороны — боязнь их мести.

Католическая религия считает соблюдение обрядов поминовения важным долгом всех верующих. День поминовения усопших основан на догмате католицизма о чистилище. Люди должны помнить тех, кто ушел из жизни, но находится в чистилище и обязан очиститься от грехов. Сократить срок очищения могут добрые дела и молитвы, покаяние живущих и помнящих об усопших.

В православной церкви 2 ноября почитается память святого Артемия Антиохийского, который жил в IV веке и известный как христианский святой. Предание гласит, что сам Артемий сначала был военачальником во время правления императора Константина Великого.

Безупречной службой он заслужил должность наместника Египта. Вскоре после смерти императора к власти пришел Юлиан Отступник, который инициировал сильные гонения христиан. Артемий, в свою очередь, выступил с критикой этой политики, за что был арестован и подвергнут мучениям. Антиохийская диакониса Ариста перевезла тело Артемия в Константинополь, где его похоронили на территории храма Иоанна Предтечи.

В 1073 году частица мощей мученика Артемия попала в Киево-Печерскую лавру, где находится там и по сей день. Артемию часто молились об избавлении от случайной гибели, считали его покровителем больных и немощных, атаманов и военачальников.

Приметы:

По погоде, которая была сегодня, можно было определить будущую зиму.

Снег выпал на сухую землю – скоро установится теплая погода

Лиственница сбросила иглы –скоро выпадет снег и останется лежать до весны

На деревьях видно иней – год будет неурожайным

Именины:Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Зосим, Леонид, Матрона, Михаил, Николай, Павел, Петр.