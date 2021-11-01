В Киеве работает около 180 пунктов вакцинации от COVID-19

В Киеве в настоящее время работает около 180 пунктов вакцинации от COVID-19.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Киевской горгосадминистрации, по состоянию на понедельник в киевских медучреждениях открыты 142 пункта вакцинации, 35 центров массовой вакцинации в торгово-развлекательных центрах, центрах оказания административных услуг, а также в других местах. В частности, пункт вакцинации работал в одном из киевских военкоматов.

Кроме того, в столице вакцинацию проводят 53 мобильные бригады.