В рабгруппу по реформе регламента Рады войдут представители всех фракций - Корниенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко считает, что в рабочую группу по реформированию регламента парламента должны войти представители всех фракций, профильного комитета, аппарата парламента и представитель в Конституционном суде.

"Касательно рабочей группы по вопросам реформы регламента, есть несколько писем, которые поступали во фракции, по каждому из них мы ждём кандидатуры - по одному представителю от фракции. Также в эту рабочую группу будут входить представители аппарата, руководство регламентного комитета. Будет входить и представитель Рады в Конституционном суде - госпожа Совгиря, поэтому одним из направлений реформирования регламента является имплементация многочисленных решений Конституционного суда по отношению к Верховной Раде, которые также за это время накопились", - сказал первый вице-спикер на заседании согласительного совета в понедельник.