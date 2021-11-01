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11:11 01.11.2021

Резников подал заявление об отставке

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Резников подал заявление об отставке

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об отставке.

«Член правительства – вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию в котором также поблагодарил за доверие», - написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм-канале.

Отмечается, что сответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате парламента.

Как сообщалось в СМИ, Резников является возможным кандидатом на назначение на должность министра обороны Украины, на пост министра вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассматривается кандидатура нардепа от "Луги народа" Ирины Верещук.

Теги: #отставка #резников
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