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09:19 01.11.2021

Каха Каладзе сохранил пост мэра Тбилиси

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Каха Каладзе сохранил пост мэра Тбилиси

Избранный мэр Тбилиси Каха Каладзе, представляющий правящую партию "Грузинская мечта", поблагодарил в воскресенье на брифинге всех, кто поддержал его в ходе состоявшегося в субботу второго тура местных выборов.

"Я хочу обратиться к моим тбилисцам. Я буду мэром всех жителей этого города, защитником интересов Тбилиси и Грузии. Уверен, что этими выборами мы окончательно завершим в грузинской политике деструкцию, вражду между собой, ненависть и жажду реванша", - сказал Каладзе.

Он призвал к объединению всех граждан для строительства лучшего будущего Тбилиси и Грузии, несмотря на различие политических взглядов.

Известный в прошлом футболист Каладзе является мэром Тбилиси с 13 ноября 2017 года.

По данным ЦИК Грузии, во втором туре выборов мэра Тбилиси Каладзе получил 55,6% голосов избирателей. Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанор Мелия набрал в грузинской столице 44,5%.

Грузинская оппозиция не признает итоги второго тура местных выборов, считая, что они сфальсифицированы властями.

Теги: #мэр #тбилиси #каладзе
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