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07:08 01.11.2021

В Нидерландах начинается очередной блок судебных слушаний в деле о сбитом МН17

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В Нидерландах начинается очередной блок судебных слушаний в деле о сбитом МН17

В Нидерландах начинается очередной блок слушаний в судебном процессе по делу о сбитом рейсе МН17 - ожидается, что суд заслушает результаты работы следственного судьи, претензии потерпевших сторон, слово также будет вновь предоставлено родственникам погибших.

Согласно предварительному планированию, заседания пройдут 1, 2, 8, 9, 15, 16 и 17 ноября. С 15 ноября прокуроры будут пояснять суду, считают ли они достаточными доказательства для того, чтобы обвиняемые по делу были признаны виновными, равно как и огласят, какое именно наказание они считают уместным. Как известно, в деле фигурируют четыре обвиняемых - три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Они обвиняются в убийстве 298 пассажиров самолета и крушении авиалайнера.

Суд проходит в отсутствие всех четверых. Вместе с тем, интересы одного из них – Пулатова, представляют адвокаты нидерландской фирмы.

В рамках предыдущего блока слушаний, который прошел в сентябре, к суду обратились родственники погибших. Ожидается, что суд сможет огласить свое решение в следующем году.

Судебный процесс начался 9 марта 2020 года в судебном комплексе Схипхол близ Амстердама.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года были названы четыре подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: Гиркин (Стрелков), Дубинский, Пулатов и Харченко, которые были объявлены в международный розыск.

Теги: #мн17 #нидерланды #суд
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