ЦИК: Явка избирателей на довыборах в Раду в Херсонской области едва превысила 18%, в Черкасской - 21%

По состоянию на 16:00 воскресенья явка избирателей на внеочередные выборы народных депутатов в избирательном округе №184 (Херсонская обл.) составила 18,05%, на округе №197 (Черкасская обл.) – 21,16%, сообщает Центральная избирательная комиссия.

"Явка избирателей в указанное время (в 16:00 – ИФ) составила 18,05% в округе №184 и 21,16% в округе №197", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в 12:00 она составляла 11,94% и 12,32% соответственно.

"Для сравнения: во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года активность избирателей в ОВО № 184 по состоянию на 16 часов составила 35,98%, а в ОВО № 197 - 40,19%", - подчеркивают в ЦИК.

Там добавляют, что голосование продолжается в штатном режиме и продлится до 20 часов.

"По сообщениям, поступающим в Комиссию, в частности, от ОИК, на 16.00 чрезвычайные происшествия и значительные нарушения, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, на участках не зафиксированы", - резюмируют в Комиссии.