На АЗС WOG под Харьковом спустя трое суток после взрывов продолжается горение остатков газового конденсата

На автозаправке вблизи WOG пос. Рай-Еленовка, где утром 28 октября произошел взрыв, продолжается горение остатков газового конденсата.

"31 октября на территории АЗС WOG через запорную арматуру подземной емкости продолжается горение остатков газового конденсата. Жертв и пострадавших нет. Для дежурства привлечены 5 человек и 1 ед. техники ГСЧС", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Как сообщалось, 28 октября в 4:31 на автодороге "Киев – Харьков - Довжанский", вблизи пос. Рай-Еленовка на АЗС произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовика. В 5:48 пожарные локализовали пожар на площади 250 кв. м.

По информации WOG, взрыв и дальнейший пожар на АЗС произошел в результате наезда грузовика на газораспределительную колонку станции.