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04:01 31.10.2021

США и ЕС достигли соглашения по тарифам на американские сталь и алюминий - Белый дом

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США и ЕС достигли соглашения по тарифам на американские сталь и алюминий - Белый дом

США и Европейский союз достигли соглашения об урегулировании своих дипломатических разногласий по поводу тарифов на сталь и алюминий, поставляемые в Европу из Соединенных Штатов, объявил Белый дом.

"Мы достигли соглашения с ЕС, которое (...) позволяет ограниченным объемам стали и алюминия из ЕС поступать в США беспошлинно", - заявила министр торговли США Джина Раймондо журналистам.

Она отметила, что соглашение предусматривает, что "вся сталь, поступающая в США через Европу, должна полностью производиться в Европе".

Раймондо пояснила, что ограничение, связанное с производителями, продиктовано необходимостью "защиты американской сталелитейной и алюминиевой промышленности, национальной безопасности (...) от избыточных мощностей, вызванных тем, что Китай сбрасывает сталь на наши рынки".

"Слишком долго Китай направлял свою дешевую сталь в США через Европу и другие рынки, что привело к снижению цен и сделало практически невозможной конкуренцию для американской сталелитейной и алюминиевой промышленности и, конечно, нанесло ущерб промышленности и нашим работникам", - заявила министр.

В рамках сделки "ЕС снизит свои ответные тарифы", сообщила она.

Администрация предыдущего американского президента Дональда Трампа ввела налоги на сталь и алюминий из ЕС в 2018 году, утверждая, что иностранная продукция, произведенная американскими союзниками, представляет угрозу национальной безопасности США. Европейцы в ответ ввели повышенные пошлины на мотоциклы американского производства, виски, арахисовое масло и другие товары.

Теги: #металлы #сша #европа #тарифы
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