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14:36 30.10.2021

Введение чрезмерных карантинных мер на выборах будет препятствовать реализации права голоса граждан – ОПОРА

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Введение чрезмерных карантинных мер на выборах будет препятствовать реализации права голоса граждан – ОПОРА

Оснований для введения более жестких карантинных ограничений на выборах в 2021 году по сравнению с 2020 годом нет, заявили в Гражданской сети "Опора".

"Конституцией предусмотрено, что граждане имеют право участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно выбирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления (статья 38). В соответствии с действующим законодательством избирательные права могут ограничиваться в реализации только в условиях военного и чрезвычайного положения. Однако в этих условиях выборы не проводятся вообще", - напомнили в "Опоре".

В 2020 году накануне местных выборов правительство на основании ст. 29 закона Украины "О защите населения от инфекционных заболеваний" было принято постановление, которое определяет порядок реализации противоэпидемических мер во время организации и проведения выборов. С учетом этого постановления Центральная избирательная комиссия приняла постановление "О мерах по созданию надлежащих условий для безопасной организации и проведения выборов 31 октября 2021 в условиях распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV 2". В соответствии с ней, чтобы проголосовать даже в красной зоне, избирателям необходимо иметь паспорт, маску, антисептик, личную ручку и соблюдать дистанцию.

"В настоящее время другие акты, чтобы регулировали порядок осуществления отдельных избирательных процедур в условиях карантина, не принималось", - указывается в сообщении.

В связи с этим, введение государственной или другими местными комиссиями по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций дополнительных противоэпидемических мероприятий для организации и проведения выборов будет нарушать конституционные права граждан.

"С учетом уровня вакцинации в Украине такие заранее непродуманные возможные решения могут повлиять на результаты выборов из-за существенного снижения явки и делегитимизировать таким образом избирательный процесс в целом", - считают в "Опоре".

Как сообщалось, в субботу 30 октября ЦИК заявила, что требовать от голосующих предъявить сертификаты о вакцинации от COVID-19 или результаты ПЦР-тестов на избирательных участках не будут, а граждане с признаками респираторных заболеваний смогут проголосовать в отдельно обустроенных кабинках.

В воскресенье, 31 октября, в двух мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду.

Кроме того, в Харькове пройдут внеочередные выборы городского головы, в которых примут участие 10 кандидатов.

Теги: #карантин #опора #выборы
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