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02:37 30.10.2021

Число заражений коронавирусом в Великобритании приближается к 9 млн

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Число заражений коронавирусом в Великобритании приближается к 9 млн

В Великобритании продолжает расти число заражений коронавирусом: с момента начала пандемии вирус был зафиксирован почти у 8,98 млн британцев, сообщает в пятницу The Guardian.

Согласно официальным данным, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 43 тыс. 467 человек, 186 пациентов скончались от последствий заражения инфекцией.

Статистика этой недели показывает очевидное ухудшение показателя смертности от коронавируса в Великобритании: за семь дней наблюдается прирост на 12,6%, отмечает газета. В то же время уровень заражений за неделю COVID-19 снизился 12,7%.

Сообщается, что правительство страны готово при необходимости рассмотреть применение "Плана Б" для борьбы с COVID-19: в таком случае будет введен обязательный масочный режим и введен режим дистанционной работы.

В Великобритании прививку от коронавируса сделали более чем две трети населения страны - 67,9%.

С момента начала пандемии от последствий заражения инфекций в стране скончались более 140 тыс. человек.

Теги: #великобритания #ситуация #коронавирус
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