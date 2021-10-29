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20:46 29.10.2021

ГБР повредило одно судно в ходе следственного эксперимента с катерами "Кентавр" – заявление "Кузни на Рыбальском"

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ГБР повредило одно судно в ходе следственного эксперимента с катерами "Кентавр" – заявление "Кузни на Рыбальском"

Государственное бюро расследование провело следственный эксперимент на возможное несоответствие боевых катеров "Кентавр", произведенными ЧАО "Кузня на Рыбальском", требованиям заказчика – Вооруженных сил Украины и Минобороны, в ходе которого один из катеров был поврежден.

Соответствующее заявление компании было обнародовано в пятницу.

"23 октября катер "Станислав" вывели в море без сдаточной команды завода "Кузница на Рыболовном". После возвращения судна при выполнении швартовки катер получил повреждения. В результате неумелых действий следственной группы ДБР была, в частности, повреждена конструкция кормовой площадки ограждения водометов. Специалисты завода констатировали, что теперь нужно провести ремонт", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что еще один катер, который сотрудники ДБР вывели в море 28 октября "для проведения следственного эксперимента", тоже не смогли нормально пришвартовать.

"Представителям "Кузни" пришлось вмешаться и помочь представителям Бюро пришвартовать катер, чтобы обезопасить и само судно, и находившихся на его борту людей. Один из участников следственного эксперимента упал в воду, и его пришлось вытаскивать на берег", - отмечают в компании.

Там подчеркивают, что специалисты завода не смогли осмотреть техническое состояние катера, поскольку на него наложен арест. Также сообщается, что сотрудники ДБР заменили запасную часть на катере без привлечения специалистов "Кузни на Рыбальском".

"Использование неподготовленной команды и самовольная замена запасных частей означает, что следствие искажает технические характеристики судов. Все эти обстоятельства дают основания сомневаться не только в профессионализме, но и в беспристрастности следствия", - отмечается в заявлении.

В нем уточняется, что ГБР уже несколько лет "системно давит на завод, препятствуя его деятельности, проводя противоправные обыски и блокируя производство судов для Вооруженных сил Украины".

"Кузня на Рыбальском" всегда стоит на позициях защиты интересов государства, ответственно и добросовестно выполняет свои контрактные обязательства. Мы заявляем, что действия следствия лишний раз подтверждают (информацию – ИФ) о спланированной кампании по уничтожению единственного предприятия, способного производить военные суда, и являющегося чрезвычайно важным в обеспечении обороноспособности страны", - подчеркивают в компании.

Там добавляют, что перед проведением следственного эксперимента, ГБР не сообщило, проверку каких именно сведений, действий, опытов или испытаний планировалась во время проведения следственных экспериментов на катерах.

"Также не было указано, был ли план следственных экспериментов, сколько таких экспериментов планируется провести, планировались ли следственные эксперименты во время плановых сравнительных испытаний и будут ли проводиться дополнительные испытания", - резюмируют в "Кузне".

Ранее в ГБР заявили, что следственный эксперимент подтвердил несоответствие боевых катеров, произведенных "Кузней на Рыбальском" требованиям заказчика.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило о подозрении чиновников "Кузни на Рыбальском" и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества. Также, по информации ГБР, были закуплены для нужд ВСУ санитарные автомобили производства "Богдан Моторс", которые не соответствовали установленным требованиям. По данным следствия, сумма ущерба по двум эпизодам составляет более 475 млн грн.

Следователи ГБР уведомили о подозрении замминистра Украины (2015-2019 гг.), директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2015-2017 гг.), директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2018-2019 гг.). Их действия квалифицированы по ч.4 ст.426-1 и ч.5 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

Уведомлен также о подозрении глава правления "Кузни на Рыбальском", действия которого квалифицированы по ч.2 ст.192, ч.4 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

7 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечение Шандре в виде ареста на 60 дней с возможностью внести залог в 44 млн грн.

Адвокаты председателя правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерия Шандры подали жалобу в Европейский суд по правам челолвека (ЕСПЧ) в связи с "политическими преследованиями, нарушением прав подзащитного и применения к нему пыток".

Теги: #гбр #эксперимент #повреждение
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