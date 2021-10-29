Украина, согласно прогнозам, в ближайшее время должна выйти на плато по заболеваемости COVID-19 - Шмыгаль

Согласно прогнозам, Украина в ближайшее время должна выйти на плато по заболеваемости COVID-19, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы понимаем, что, по прогнозам, прошлая и эта недели, возможно, следующая, - это такой пик, где мы ожидаем выхода на плато", - сказал он на заседании Конгресса местных и региональных властей в пятницу в Одессе.

В то же время премьер подчеркнул, что вакцинация - единственный путь, которым необходимо двигаться, чтобы избежать пандемии.

Как сообщалось, 27 октября Шмыгаль заявил, что при установлении "красной зоны" эпидемической опасности в государстве в целом будут действовать соответствующие ограничения, определенные для таких зон. Премьер также заявил, что в Украине нет и не будет принудительной вакцинации от коронавируса.