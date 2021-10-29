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11:03 29.10.2021

МАУ с ноября запускает рейсы из Харькова и Днепра в Тель-Авив, рассматривает возможность возобновления такого рейса из Львова

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МАУ с ноября запускает рейсы из Харькова и Днепра в Тель-Авив, рассматривает возможность возобновления такого рейса из Львова

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с учетом высокого спроса на перелеты в Израиль открывает прямые рейсы в Тель-Авив из регионов.

Как сообщила пресс-служба МАУ в пятницу, с 8 ноября авиакомпания запускает рейсы в Тель-Авив из Харькова, они будут выполняться по понедельникам и средам, а с 9 ноября - из Днепра, откуда перелеты будут осуществляться каждый вторник.

Кроме этого, авиакомпания будет продолжать по-прежнему осуществлять прямые рейсы в Тель-Авив из Киева и Одессы. Из Одессы они будут выполняться по четвергам и субботам, при этом из Киева будет по два рейса ежедневно.

Дополнительно МАУ рассматривает перспективу возобновления прямого рейса между Львовом и Тель-Авивом.

Кроме МАУ из Киева прямые рейсы в Тель-Авив также выполняют израильские El Al и Israir.

Теги: #мау #перелеты #израиль
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