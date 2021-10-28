Кабмин переназначил Болоховца главой Гослесагентства

Кабинет министров объявил победителем конкурса на должность главы Государственного агентства лесных ресурсов Юрия Болоховца, ранее занимавшую указанную должность.

Решение о его переназначении принято на заседании правительства в среду, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале.

Кабмин назначил Болоховца заместителем главы Гослесагентства в июле 2020 года, а в январе 2021-го – врио главы ведомства. В 2012-2020 годах он занимал должность начальника Черниговского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.