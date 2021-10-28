События

17:21 28.10.2021

Кабмин переназначил Болоховца главой Гослесагентства

1 мин читать
Кабмин переназначил Болоховца главой Гослесагентства

Кабинет министров объявил победителем конкурса на должность главы Государственного агентства лесных ресурсов Юрия Болоховца, ранее занимавшую указанную должность.

Решение о его переназначении принято на заседании правительства в среду, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале.

Кабмин назначил Болоховца заместителем главы Гослесагентства в июле 2020 года, а в январе 2021-го – врио главы ведомства. В 2012-2020 годах он занимал должность начальника Черниговского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Теги: #болоховец #гослесагентство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:55 14.09.2021
Глава Гослесагентства: Реализация программы "Зеленая страна" уже началась

Глава Гослесагентства: Реализация программы "Зеленая страна" уже началась

12:30 14.09.2021
Президентская программа по высадке 1 млрд деревьев будет выполнена, ее реализуют на 170 тыс. га – глава Гослесагентства

Президентская программа по высадке 1 млрд деревьев будет выполнена, ее реализуют на 170 тыс. га – глава Гослесагентства

11:48 14.09.2021
Украина к концу года может разрешить экспорт древесины – глава Гослесагентства

Украина к концу года может разрешить экспорт древесины – глава Гослесагентства

16:52 18.02.2021
Кабмин утвердил Болоховца во главе Гослесагентства

Кабмин утвердил Болоховца во главе Гослесагентства

16:18 16.01.2021
Гослессагентство инициирует создание фонда лесопромышленных стартапов

Гослессагентство инициирует создание фонда лесопромышленных стартапов

10:57 27.07.2020
В центральном аппарате Гослесагентства вспышка коронавируса

В центральном аппарате Гослесагентства вспышка коронавируса

16:30 02.07.2020
Кабмин уволил главу Гослесагентства Заблоцкого - источник

Кабмин уволил главу Гослесагентства Заблоцкого - источник

01:18 11.02.2020
В центральном аппарате Гослесагентства провели обыски

В центральном аппарате Гослесагентства провели обыски

16:31 10.02.2020
ГБР проводит обыски в Гослесагентстве и лесничествах Житомирской области

ГБР проводит обыски в Гослесагентстве и лесничествах Житомирской области

14:41 14.01.2020
Убытки государства от незаконных вырубок составляют свыше 1 млрд грн

Убытки государства от незаконных вырубок составляют свыше 1 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

Госкомиссия установила "красный" уровень по COVID-19 в Киеве с 1 ноября

Киев с 1 ноября ужесточает карантинные ограничения – Кличко

Кличко: дети в понедельник в школы не возвращаются с каникул до улучшения ситуации с COVID-19

С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом, проверки будут проводить спецгруппы

ПОСЛЕДНЕЕ

В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

Взрыв на АЗС под Харьковом произошел в результате наезда грузовика на газораспределительную колонку – WOG

В Харьковской обладминистрации готовы взять нового мэра Харькова в команду руководителей региона

Заполняемость городского транспорта во Львове ограничат до 50% с 30 октября – мэр

Украинская недвижимость привлекательная для израильских инвесторов - посол Корнийчук

Правопорядок в день выборов мэра Харькова будут обеспечивать более 2 тысяч полицейских

В Индии более 100 млн человек не стали делать вторую дозу вакцины от COVID-19

Госкомиссия установила "красный" уровень по COVID-19 в Киеве с 1 ноября

Экс-руководитель "Партизанского элеватора" получил реальный срок по соглашению с прокурором

В Харькове задержали мужчину, купившего в зоне ООС оружие и боеприпасы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА