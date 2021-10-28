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16:18 28.10.2021

МИД Польши продлил контракт с визовым оператором в Украине

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МИД Польши продлил контракт с визовым оператором в Украине

Министерство иностранных дел Польши до завершения тендерного отбора по определению визового оператора заключило промежуточный договор сроком на шесть месяцев с VFS Global, которое и ранее предоставляло соответствующие услуги, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат Юрий Камельчук со ссылкой на ответ МИД Украины.

"Учитывая продолжающуюся тендерную процедуру по выбору визового оператора, на период определения победителя польской стороной заключено промежуточное соглашение сроком на шесть месяцев с компанией VFS Global, ранее предоставлявшей соответствующие услуги", - говорится в ответе на запрос народного депутата.

В документе отмечается, что "в ходе встреч МИД с дипломатами посольства Республики Польша в Украине и представителями польского внешнеполитического ведомства украинская сторона обратила внимание на важность обеспечения непрерывности и надлежащего качества деятельности визовых центров в Украине для оформления виз украинским гражданам".

Согласно полученным заверениям от польской стороны, существует четкое понимание особой важности обеспечения надлежащей и бесперебойной работы дипломатических и консульских учреждений Польши в Украине на визовом направлении.

Польская сторона также заверила, что отбор компании по предоставлению услуг на территории Украины для приема заявок на оформление виз проводится в строгом соответствии с законодательством Польши и ЕС, он направлен на улучшение уровня услуг украинским гражданам.

При этом МИД Украины продолжает мониторить данную ситуацию и в случае нарушения прав и законных интересов граждан Украины обеспечит оперативное и эффективное реагирование, заверили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

По словам Камельчука, государственная политика должна быть направлена на обеспечение достойной оплаты и условий труда украинских граждан в своей стране. В то же время украинцы, решившие работать за рубежом, должны быть уверены: государство защищает их права и интересы.

Как сообщалось, посольство Польши в декабре 2020 года объявило тендер по выбору визового оператора в Украине. В июне 2021 года победителем назван консорциум Personnel Service (Польша) - TLScontact (группа Teleperformance Франция).

Несколько участников тендера оспорили его в Национальной апелляционной палате Польши, которая в августе решила пересчитать баллы. 30 сентября посольство Польши назвало победителем греческую компанию Global Visa Center World. Эти результаты также оспорены в Национальной апелляционной палате Польши.

Теги: #визы #польша #украина
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