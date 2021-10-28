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15:26 28.10.2021

Кличко: дети в понедельник в школы не возвращаются с каникул до улучшения ситуации с COVID-19

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Кличко: дети в понедельник в школы не возвращаются с каникул до улучшения ситуации с COVID-19

С 1 ноября столичные школьники с 1-го по 11 класс будут обучатся в дистанционном режиме в связи с ситуацией с COVID-19 в городе, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Столичные школьники с понедельника за парты, к сожалению, не возвращаются. После каникул, с 1 ноября, ученый процесс возобновится только в дистанционном режиме, это касается всех учащихся, с 1го по 11-й класс", - заявил на брифинге в Киеве в четверг.

Мэр подчеркнул, что в таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации в городе.

"Это решение город принял после консультации с Минобразования и Минздравом", - отметил Кличко.

Касательно детских садов мэр заявил, что они продолжать работать, но с соблюдением правил "красной зоны" – при условии вакцинации от коронавируса 100% персонала учреждения.

Теги: #киев #дистанционка #школы
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