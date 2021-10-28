"Укрзализныця" возобновила движение на участке, где сошли с рельсов грузовые вагоны

АО "Укрзализныця" (УЗ) возобновило движение на участке в Житомирской области, где накануне сошли с рельсов грузовые вагоны.

Как сообщила УЗ в своем Telegram-канале в четверг, первый пассажирский поезд №30 Ужгород - Киев отправился со ст. Чернорудка и проедет по парному пути курсирования. Задержка поезда составила более одного часа.

"Далее все пассажирские поезда, которые с 27 октября изменили маршрут из-за аварии, вернутся в свой обычный маршрут и будут курсировать с минимальной задержкой", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сход 10 пустых грузовых вагонов произошел 27 октября, недалеко от поселка Чернорудка. Были нарушены габариты двух путей. В связи с инцидентом некоторые пассажирские поезда курсировали с опозданием и изменением маршрута.