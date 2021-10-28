Россия не может сформулировать, как она понимает Минские соглашения – Украинская делегация в ТКГ

Представители России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе не могут объяснить свое видение Минских соглашений, сообщает Украинская делегация в ТКГ.

Отмечается, что в ходе очередного заседания ТКГ, которое проходило 27 октября в видеоформате, российская сторона так и не смогла сформулировать, как она понимает Минские договоренности.

"Российская сторона так и не смогла сформулировать, как она понимает Минские договоренности. Украинская делегация еще раз подчеркнула, что основой урегулирования является выполнение решений лидеров государств Нормандского формата, а также весь пакет Минских договоренностей. И пока российские представители не смогут определить – между кем заключены эти документы, рассчитывать на серьезное продвижение в обсуждении политической части сложно", - говорится в сообщении, обнародованном в Telegram.

Отмечается, что, согласно докладу Главы СММ ОБСЕ, на Донбассе участились случаи препятствования деятельности Миссии со стороны российских вооруженных формирований.

"Среди них: ограничение свободы передвижения, попытки радиоподавления каналов управления наблюдательных БПЛА СММ ОБСЕ и т.д. С 27.07.2020 (дата установления дополнительных мер по усилению режима прекращения огня) зафиксировано 744 случая ограничения деятельности СММ ОБСЕ: 668 на неподконтрольной территории, 71 - на контролируемой правительством Украины территории и 5 в серой зоне", - подчеркивают украинские представители.

Они заявляют, что системные ограничения деятельности ОБСЕ со стороны оккупационной администрации не только грубо нарушают главные принципы мирного урегулирования, но и "свидетельствуют о нежелании российской стороны выполнять часть договоренностей в Нормандском и Минском формате, которая касается безопасности".

Кроме того, отмечается, что российская сторона продолжает ограничивать возможности пересечения линии разграничения гражданами, проживающими на временно оккупированных территориях, даже несмотря на многочисленные призывы украинской стороны разрешить гражданам, проживающим в ОРДЛО, получить помощь со стороны Украины (пенсии и соцвыплаты).

"В ходе заседания Гуманитарной подгруппы было выдвинуто предложение вернуть правительству Украины в одностороннем порядке трех женщин, содержащихся в связи с конфликтом на неподконтрольной территории. Однако российские представители эту идею не поддержали. Также российскую делегацию не заинтересовала судьба ранее задержанного гражданина А.Косяка: обсуждать ее они не выразили желания", - подчеркивают в Украинской делегации.

Там отмечают, что участники подгруппы по социальным и экономическим вопросам продолжали обсуждать текущие вопросы водоснабжения и мобильной связи на оккупированных территориях.

Также согласовали рассмотреть возможность продления платежных карт "Ощадбанк" для выплаты пенсий из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19.

"Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, открытия КПВВ, строгого соблюдения режима прекращения огня и выполнения решений Парижского саммита", - отмечают в делегации.