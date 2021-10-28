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08:42 28.10.2021

Два инспектора таможни подозреваются в служебной халатности, причинившей ущерб в более 20 млн грн

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Два инспектора таможни подозреваются в служебной халатности, причинившей ущерб в более 20 млн грн

Двум инспекторам Государственной таможенной службы поставлено в известность о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины), которая принесла государству более 20 млн грн ущерба, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, должностные лица одного из таможенных постов Черкасской таможни неправильно определяли таможенную стоимость импортируемых субъектом хозяйственной деятельности квадроциклов и трициклов. В результате сумма таможенных платежей была занижена в 3-4 раза. Таким образом, государству нанесено более 20 млн грн ущерба", - указано в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер и отстранении от занимаемых должностей.

Досудебное расследование осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Теги: #таможня #ущерб
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