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16:57 27.10.2021

Саакашвили полностью отказался от медицинской помощи – Денисова

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Саакашвили полностью отказался от медицинской помощи – Денисова

Экс-президент Грузии, нынче гражданин Украины Михеил Саакашвили, который 27-й день голодает в грузинской тюрьме, полностью отказался от какой-либо медицинской помощи, сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Гражданин Украины Михеил Саакашвили, который находится в пенитенциарном учреждении № 12 г. Рустави (Грузия – ИФ) и голодает 27-й день, отказался от какой-либо медицинской поддержки. Отказ от еды представляет угрозу его жизни", - написала Денисова в Фейсбуке в среду.

Она призвала руководство тюрьмы в случае ухудшения состояния здоровья Михеила немедленно отреагировать и дать ему возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в гражданском медицинском учреждении.

Как сообщалось, гражданин Украины Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, 1 октября он был задержан в Тбилиси.

В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили считает незаконным свое задержание, а обвинения сфальсифицированными.

Теги: #медпомощь #саакашвили
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