Гордона не пустили в Грузию, где он хотел встретиться с Саакашвили

Журналист Дмитрий Гордон заявляет, что его и некоторых следовавших с ним людей не впустили в Грузию, где он хотел провести встречу с отбывающим тюремное заключение главой исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

"По не объясненным причинам только что к нам вышел заместитель руководителя аэропорта… и сказал, что въезд в Грузию мне, Олесе Бацман (главред интернет-издания "Гордон" – ИФ) и еще нескольким людям из нашей делегации запрещен. Я связываю это только с одним: с моей публичной позицией по защите Михеила Саакашвили, великого грузинского президента, великого реформатора, который находится уже 27 суток в грузинской тюрьме. Это совершенно нелепое, на мой взгляд, решение, потому что я все эти годы являюсь большим другом Грузии, я неоднократно здесь бывал… Мы будем лететь самолётом обратно в Киев", - говорит Гордон на видео, которое разместила на своей странице в Facebook глава офиса Саакашвили, исполнительный директор Офиса простых решений и результатов Мария Барабаш.

"Я искренне сожалению о том, что не смог повидать Михаила Саакашвили, к которому собирался прийти в тюрьму в Рустави, хотя никому об этом не говорил, и искренне сожалею о том, что не смогу насладиться встречами с грузинскими друзьями и радости от того, что увижу прекрасную Грузию", - добавил Гордон.

В свою очередь, Барабаш написала: "Нас с Дмитрием Гордоном, Олесей Бацман и Евгением Сущенко не пустили в Грузию и депортируют обратно в Украину".