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13:16 27.10.2021

Украина призывает Германию принимать решения относительно "Северного потока 2" после тщательного анализа и изучения – Кулеба

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Украина призывает Германию принимать решения относительно "Северного потока 2" после тщательного анализа и изучения – Кулеба

Украина доведет до немецких партнеров свою позицию относительно "Северного потока 2" и продолжит добиваться применения Третьего энергетического пакета к его функционированию, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Что касается решения немецкого регулятора, то мы расстроены: уже есть позиция "Нафтогаза" по этому вопросу, то есть непосредственно компании, которая вовлечена в этот процесс. Мы донесем свою позицию немецким партнерам и будем просить их и работать с ними над тем, чтобы решения относительно "Северного потока-2" не принимались торопливо, быстро, без тщательного анализа и изучения", – сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду.

Министр подчеркнул, что какими бы быстрыми не были действия немецкого регулятора, ключевым является привлечение Европейской комиссии к этому процессу.

"Конечная цель – это применение Третьего энергетического пакета к функционированию "Северного потока 2", – указал Кулеба.

Вместе с тем глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко выразил сожаление, что министерство экономики и энергетики Германии, предоставляя немецкому регулятору вывод об отсутствии угроз безопасности поставок газа в ЕС после сертификации оператора "Северного потока-2", не проводил соответствующие консультации с Украиной.

"Это очень грустно. Украина – один из основных транзитеров газа в Евросоюз. Мы можем рассказать, как сертификация оператора СП-2 при нынешних условиях, то есть без реального отделения собственности от "Газпрома", без реального доступа третьих сторон к экспортным газопроводам из России в ЕС, несет критическую угрозу безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС", – написал Витренко на своей странице в Facebook.

По его словам, с началом работы СП-2 Россия сможет остановить физический транзит через Украину, и тогда страны ЕС будут критически зависеть от поставок газа именно через этот газопровод, что несет в себе серьезные риски.

"В отличие от украинской газотранспортной системы у этого газопровода нет резервных мощностей и хранилищ. А еще есть риски, связанные с милитаризацией и соответствующим ростом напряжения в Балтийском море, через которое идет СП-2", – пояснил позицию Витренко.

Как сообщалось, министерство экономики ФРГ заключило, что сертификация газопровода "Северный поток-2" не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и ЕС. Минэкономики направило свои выводы регулятору – Федеральному сетевому агентству, которое рассматривает заявление оператора проекта Nord Stream 2 AG о сертификации в качестве независимого сетевого оператора.

Теги: #северный_поток_2 #украина #германия
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