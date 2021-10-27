Харьковская полиция задержала участника ООС, угрожавшего взорвать гранату

В Харькове полиция задержала 24-летнего уроженца Донецкой области, участвовавшего в военных действиях в зоне ООС, угрожавшего взорвать гранату Ф-1.

"24-летний молодой человек таким образом пытался "наладить" отношения со своей сожительницей, угрожая взорвать ручную гранату Ф-1", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ночь на среду, 27 октября, в полицию обратился знакомый потерпевшей, сообщив, что мужчина угрожает ей расправой. Сотрудники полиции прибыли к месту происшествия. Распоряжением начальника полицейского главка в действие была введена специальная полицейская операция "Гром".

Мужчина с гранатой был настроен агрессивно, нервничал, но переговорщикам удалось убедить его сдаться правоохранительным органам. Сейчас он задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вещественные доказательства изъяты.

Задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался, официально нигде не работает. С августа этого года живет со своей девушкой.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство), а также ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.