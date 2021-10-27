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12:54 27.10.2021

В Херсонской области построят спортобъекты и реконструируют больницы – замглавы ОП Тимошенко

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В Херсонской области построят спортобъекты и реконструируют больницы – замглавы ОП Тимошенко

Возведение спортивных объектов и реконструкция областных больниц начнется в Херсонской области в 2022 году в рамках программы "Большое строительство", заявил заместитель главы Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко.

По его словам, в городе Херсон запланировано строительство ледовой арены, одной из 19 по всей Украине.

"Кроме того, я знаю, что в Херсоне нет многофункционального спортивного комплекса. Кроме ледовой арены с постоянным льдом Херсон получит и такой комплекс. Сейчас идет его проектирование. Мы будем выходить на работы уже в следующем году ", - отметил замглавы Офиса президента на брифинге в Херсоне в среду.

Также Тимошенко сообщил о грядущей реконструкции областных больниц в регионе.

По его словам, в рамках программы "Большое строительство" в Херсонской области уже в ближайшие годы могут появиться парки отдыха, а также урбан-парк для отдыха молодежи.

Как отметил замглавы Офиса президента, в настоящее время продолжается возведение школ, детских садов и здание аэропорта.

Теги: #опу #херсонская_область #строительство
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