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10:44 27.10.2021

Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области с 30 октября будут в "красной" зоне по COVID-19

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Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области с 30 октября будут в "красной" зоне по COVID-19

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на внеочередном заседании в среду установила с 30 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19 еще в семи областях Украины, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей ", - написал Немчинов в своем Телеграм-канале в среду.

Как отмечается в сообщении, красный уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионах. "В частности, запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.д. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения", - написал Немчинов.

Как сообщалось, Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Херсонской области с 15 октября, с 18 октября - также на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей, с 23 октября – в Сумской области, с 26 октября – в Ровенской и Николаевской.

Таким образом, с 30 октября количество областей с "красным" уровнем эпидопасности достигнет 15. Всего в Украине 24 области.

Теги: #области #красная_зона
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