ГБР подозревает троих сотрудников СБУ в похищении и пытках человека для завладения его деньгами

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) подозревает двух сотрудников центрального аппарата Службы безопасности Украины и одного сотрудника территориального подразделения СБУ в незаконном удерживании и вымогательстве денег у иностранца, сообщает пресс-служба ГБР.

"Задержанный правоохранителями работник IT-сферы якобы разыскивался правоохранительными органами Российской Федерации за совершение преступления на территории указанного государства. Следствие установило, что в октябре 2020 года сотрудники СБУ незаконно задержали и долгое время удерживали гражданина другой страны, требовали у него $200 тыс. Чтобы иностранец быстрее отдал деньги, сотрудники СБУ избивали его и запугивали. К тому же, они незаконно проникли в жилье потерпевшего, откуда похитили и присвоили его личное имущество", - указывается в сообщении.

Пострадавший договорился рассчитаться криптовалютой и передал сотрудникам СБУ 7,5 биткоинов, что в денежном эквиваленте составляет 2,1 млн грн. После этого правоохранители подделали документы о времени и обстоятельствах задержания иностранца и передали его Национальной полиции.

В августе 2021 года причастные к похищению сотрудники СБУ по решению суда были отстранены от занимаемых должностей и помещены под домашний арест. Позже один из них в связи с систематическими нарушениями возложенных на него процессуальных обязанностей был помещен под стражу.

Всем троим сообщено о подозрении по статьям насильственного исчезновения, кражи, соединенной с проникновением в жилье, грабежа, вымогательства и превышения власти работником правоохранительного органа (ч. 1 ст. 146-1, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст.189, ч. 3 ст.365 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.