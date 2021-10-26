Пункт вакцинации на центральном ж/д вокзале Киева перенесли в синий зал – АО "Укрзализныця"

Пункт вакцинации на центральном ж/д вокзале Киева перенесли в синий зал, сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця".

"Для удобства пассажиров, а также учитывая увеличение спроса, пункт вакцинации перенесен в синий зал Центрального вокзала", - сказано в сообщении в телеграм-канале.

Отмечается, что в этом зале есть специальная разметка для соблюдения дистанции, кабинет для врачей, а также места, где можно дождаться своей очереди или, по рекомендации врача, переждать некоторое время после вакцинации.

Кроме того, найти пункт вакцинации пассажирам поможет удобная навигация в помещении вокзала.