Высокая цифровая грамотность педагогов отмечена во всех областях Украины – исследование

Во всех областях Украины зафиксирован высокий уровень цифровой грамотности педагогов, рассказал об итогах соответствующего исследования министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Мониторинг качества организации дистанционного обучения – важнейшая составляющая работы Минобразования. Дистанционное обучение, несмотря на то, что не может заменить очного, дает возможность обеспечить непрерывность образовательного процесса в регионах с широким распространением Covid-19", - написал Шкарлет в Телеграм-канале.

По его словам, согласно исследованию Госслужбы качества образования, которое длилось с 11 по 22 октября, во всех областях Украины наблюдается высокий уровень цифровой грамотности педагогов, а во время дистанционного обучения школы используют сочетание синхронного и асинхронного режимов (93%). В то же время, больше всего учреждений, которые используют только асинхронный режим обучения, – в Тернопольской и Волынской областях (93% и 37% соответственно).

"Во-вторых, во время дистанционного обучения во всех областях подавляющее большинство учебных заведений используют информационно-коммуникационные системы", - сообщил министр.

По его словам, используются электронные образовательные платформы: ресурс для смешанного и дистанционного обучения "Всеукраинская школа онлайн", украинская электронная образовательная система "Мой класс"; облачные сервисы Google (G Suite, Classroom, Google Meet, Class Time); онлайн-сервисы и инструменты для проведения видеоконференций и онлайн-встреч с помощью приложений Zoom и Skype.

"На онлайн-уроках учителя используют различные формы организации работы – повышение познавательной активности учащихся: презентации, интерактивные упражнения, демонстрации, в том числе видео и анимационные", - добавил он.

Среди недостатков, обнаруженных мониторингом: качество Интернет-связи; участие в синхронном режиме обучения не всех учащихся из класса; оперативность появления актуальной информации об организации дистанционного обучения на сайтах учебных заведений.

"Всего за время исследования сотрудники территориальных органов Службы качества образования посетили 1 078 онлайн-уроков", - говорится в сообщении.

Источник: https://t.me/SerhiyShkarlet/371