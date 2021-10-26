Генпрокурор Венедиктова: Ревизия наградного оружия, скорее всего, будет
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова полагает, что Министерство внутренних дел Украины проведет ревизию выданного наградного оружия.
"Я вижу, что, скорее всего, такая ревизия, аудит будет. Тем более, что сегодня в государстве очень много оружия, легальный и нелегальный оборот оружия в цифрах – это ужасная история на самом деле", - сказала генпрокурор журналистам во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о том, будет ли проводится ревизия наградного оружия, выданного, в частности, МВД.
Венедиктова в этом контексте продолжила: "Поэтому думаю, что Денис Анатольевич (министр внутренних дел Украины Денис Монастырский – ИФ) также над этим вопросом работает. Это только его решение. Он обязательно с этим вопросом выйдет к журналистам".