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14:02 26.10.2021

Компания Blue Origin Джеффа Безоса планирует создать "бизнес-парк" в космосе

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Компания Blue Origin Джеффа Безоса планирует создать "бизнес-парк" в космосе

Аэрокосмическая компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin планирует открыть коммерческую космическую станцию на низкой околоземной орбите во второй половине текущего десятилетия.

Blue Origin и ее основной партнер по проекту Sierra Space рассчитывают, что станция станет "многофункциональным бизнес-парком" в космосе. Предполагается, что она сможет вмещать до 10 человек.

На сайте проекта говорится, что космическая станция, которая будет называться "Орбитальный риф" (Orbital Reef), станет идеальным местом для "космического отеля", "производства фильмов в условиях микрогравитации" или "проведения самых современных исследований".

Объемы инвестиций в проект неизвестны, пишет газета Financial Times. Среди других компаний, вовлеченных в него, - Boeing Co., Redwire Space и Genesis Engineering Solutions.

Blue Origin и его партнеры - не единственная команда, планирующая разместить коммерческую станцию в космосе. На прошлой неделе аэрокосмическая компания Nanoracks объявила, что работает совместно с Voyager Space и Lockheed Martin Corp. над разработкой станции Starlab. Аналогичный проект разрабатывает и Axiom Space Inc.

Теги: #космос #безос
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