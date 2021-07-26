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23:49 26.07.2021

Джефф Безос предложил NASA 2 млрд долларов за участие в программе высадки человека на Луну

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Джефф Безос предложил NASA 2 млрд долларов за участие в программе высадки человека на Луну

Глава американской частной аэрокосмической компания Blue Origin Джефф Безос предложил главе администрации NASA Биллу Нельсону не выплачивать компании 2 миллиарда долларов, чтобы покрыть бюджетный дефицит программы по разработке системы высадки человека на Луну в 2024 году, взамен на участие Blue Origin в программе, сообщается в открытом письме Безоса в понедельник.

"Blue Origin восполнит дефицит бюджетного финансирования программы по разработке системы высадки человека на Луну, отказавшись от всех выплат (со стороны NASA - ИФ) в этом и в течение следующих двух фискальных лет на сумму вплоть до 2 миллиардов долларов, чтобы программа вернулась в нужное русло прямо сейчас. Это предложение - не временная отсрочка, а полный отказ от этих выплат", - говорится в письме компании.

Взамен, компания просит заключить с ней контракт на создание посадочного модуля, который может быть доставлен к Луне на разных ракетах-носителях и использует водород, который можно добывать на Луне. Расходы на разработку, которые составят около 1 млрд долларов, Blue Origin также берёт на себя.

В сентябре 2019 года NASA обратилась к частным компаниям с предложением поучаствовать в конкурсе по созданию инновационных проектов в рамках программы по разработке системы высадки человека на Луну в 2024 году.

В конкурсе на получение контракта приняли участие SpaceX, Dynetics и Blue Origin в партнёрстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.

В апреле этого года NASA объявило, что контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году получила компания Илона Маска SpaceХ.

В том же месяце компания Джеффа Безоса подала протест в Счётную Палату США в связи с выбором NASA компании SpaceX для отправки человека на Луну в рамках программы "Артемида" в 2024 году.

По мнению компании, NASA не предоставило Blue Origin возможности пересмотреть их заявку на участие в конкурсе на отправку человека на Луну, когда ведомство объявило о сокращении бюджета программы с 3,3 млрд долларов до 850 млн. Изначально планировалось, что для участия в программе могут быть выбраны два участника конкурса, однако при недостаточном бюджете такой вариант стал невозможен.

"К Blue Origin было проявлено предвзятое отношение со стороны NASA из-за того, что ведомство не сообщило об изменении в требованиях к кандидату. Компания могла бы предпринять и предприняла бы необходимые меры для пересмотра заявки, снизила бы затраты, чтобы остаться в рамках финансирования, предоставленного ведомству, и/или предложила бы пересмотр графика, если бы такая возможность была предоставлена со стороны NASA", - говорилось в протесте компании.

В сентябре 2020 NASA опубликовало план "Артемида", согласно которому перед космическим ведомством стоит задача по безопасному возвращению человека на Луну в 2024 году.

Теги: #сша #космос #программа #безос
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