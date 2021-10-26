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13:50 26.10.2021

Кулеба о возвращении "скифского золота": Мы вернем не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода

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Кулеба о возвращении "скифского золота": Мы вернем не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что решение Апелляционного суда в Амстердаме, который постановил вернуть экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" Украине, является правильным, поскольку возвращает в Украину часть её национального кода.

"Скифское золото" вернется домой. В Украину. Это большая победа. Мы вернем себе не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода, реликвии, которые свидетельствуют о тысячах лет нашей истории", - заявил Кулеба во вторник.

Он отметил, что дипломатическая команда МИД Украины вместе с представителями Минюста и Минкультуры в течение нескольких лет "упорно работала" над возвращением "скифского золота" в Украину. "Мы победили и добились справедливости", - подчеркнул министр.

Он добавил, что международное право хоть и не быстрое, но "неотвратимое".

"Сегодняшнее решение доказывает, что долгая и упорная командная работа достигает больших результатов. Я уверен, что так же, как мы вернули сегодня "скифское золото", мы вернем наших людей и наши временно оккупированные территории", - подчеркнул Кулеба.

Ранее Апелляционный суд в Амстердаме постановил вернуть "скифское золото" Украине.

Теги: #кулеба #скифское_золото #мид
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