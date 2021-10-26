Японская ракета успешно вывела на орбиту навигационный спутник

Средняя ракета-носитель H-IIA, стартовавшая во вторник, успешно вывела на штатную орбиту навигационный спутник QZS-1R "Митибики", сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Запуск был осуществлен в 11:19 по токийскому времени (05:19 по Киеву) со стартового комплекса космического центра Танэгасима на юге Японии. Примерно через 28 минут спутник отделился от второй ступени носителя.

Навигационный аппарат QZS-1R массой 4,1 тонны является частью японской квази-зенитной спутниковой системы (Quasi-Zenith Satellite System - QZSS). Он предназначен для использования в целях дополнения системы глобального позиционирования GPS, обеспечивая более высокую точность в Японии. Спутник пополнит орбитальную группировку из трех аналогичных аппаратов. В 2023 году в нее планируется добавить еще три спутника QZS.

Ракета-носитель H-IIA создана компанией Mitsubishi Heavy Industries по заказу Японского агентства аэрокосмических исследований. Первый ее запуск был осуществлен 29 августа 2001 года, Всего на данный момент эта ракета совершила 44 старта, из которых 43 были успешными. На низкую околоземную орбиту она может выводить до 10 тонн полезной нагрузки.