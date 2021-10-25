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23:49 25.10.2021

Арахамия о высказывании Данилова касательно "жесткой президентской республики": Такие вопросы должны решаться исключительно через референдум, но в обществе нет дискуссии

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Арахамия о высказывании Данилова касательно "жесткой президентской республики": Такие вопросы должны решаться исключительно через референдум, но в обществе нет дискуссии

Вопросы касательно смены формы правления в Украине должны решаться исключительно через механизмы всеукраинского референдума, но соответствующей дискуссии в обществе на сегодняшний день нет, считает глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Это личная позиция господина Данилова. Насколько мне известно, он этого ни с кем не согласовывал. Это такая же ситуация, как и с господином Арестовичем, что он личное мнение озвучивает, но все транслируют это так позицию должностного лица. И исходя из того, у нас потом идёт дискуссия, которое сейчас вообще нет места. То есть мое мнение: такие вопросы должны быть решены исключительно через механизмы референдума", - сказал Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник вечером, комментируя высказывания секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о необходимости ввести в Украине "жесткую президентскую республику".

В то же время он подчеркнул, что на сегодняшний день в этом нет необходимости, поскольку в обществе нет "такой большой дискуссии", поэтому "это какие-то слова, не имеющие никакой кампании".

Как сообщалось, Данилов в интервью изданию "РБК-Украина" высказал мнение о необходимости ввести в Украине "жесткую президентскую республику", потому что тогда "есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее".

 

Теги: #мнение #данилов #арахамия
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