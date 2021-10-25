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12:02 25.10.2021

Более 500 тыс. прививок от COVID-19 сделали в сети ТЦ "Эпицентр"

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Более 500 тыс. прививок от COVID-19 сделали в сети ТЦ "Эпицентр"

В пунктах массовой вакцинации, расположенных в торговых центрах "Эпицентр", от COVID-19 сделали более 500 тыс. прививок, сообщила пресс-служба сети.

По ее данным, с начала августа 2021 года в ТЦ "Эпицентр" в разных регионах Украины открылось 43 пункта массовой вакцинации от коронавируса.

"Широкая доступность наших ТЦ в разных регионах позволяет легко и в любое время получить прививку. Мы также продолжим расширять их географию, открывая новые мобильные пункты вакцинации", – сообщил заместитель генерального директора, директор по розничной торговле" Эпицентр К" Владимир Гончаров.

Так, пункты вакцинации в ТЦ сети уже действуют в Киеве, Запорожье, Мукачево, Ивано-Франковске, Виннице, Долине, Дрогобыче, Дубно, Житомире, Каменце-Подольском, Кременчуге, Краматорске, Кривом Роге, Кропивницком, Львове, Мариуполе, Николаеве, Одессе, Полтаве, Ривном, Староконстантинове, Тернополе, Ужгороде, Умани, Харькове, Хусте, Черкассах, Черновцах, Шепетовке и с. Лиманка Одесской области.

Вакцинация проводится без предварительной записи. График работы пунктов вакцинации в ТЦ и наличие представленных вакцин размещены на официальном сайте "Эпицентр К".

Теги: #вакцинация #эпицентр
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