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11:47 25.10.2021

Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате до конца пребывания на должности - посол Германии

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Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате до конца пребывания на должности - посол Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате каждый день, до последнего дня пребывания на этой должности, сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"С нашими французским коллегами мы уже очень много работаем над этой возможностью устроить встречу на уровне министров иностранных дел в Нормандском формате. Конечно, это действительно тяжело. На данное время пока еще нет четких представлений, когда она может состояться. Происходят контакты как с украинской, так и с российской сторонами. Федеральный канцлер сказала, пребывая в Киеве, что она будет работать над организацией этой встречи каждый день, до последнего дня пребывания на этой должности", - сказала Фельдгузен на конференции в Киеве в понедельник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #нормандский_формат #меркель
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