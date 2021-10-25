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03:02 25.10.2021

Сотрудника полиции Херсонской области нашли повешенным в лесу

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Сотрудника полиции Херсонской области нашли повешенным в лесу

В Херсонской области в лесу нашли тело повешенного мужчины, как выяснилось впоследствии, сотрудника местного управления патрульной полиции, сообщили в отделе коммуникаций полиции Херсонской области.

"24 октября, около 12:30 в территориальное подразделение полиции г. Олешки обратился 59-летний мужчина. Он сообщил, что во время прогулки по лесу обнаружил тело повешенного мужчины. Во время выезда на место происшествия следственно-оперативной группы выяснилось, что умерший - 32-летний сотрудник управления патрульной полиции в Херсонской области", - указано в сообщении.

Отмечается, что при осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено.

Сейчас открыто уголовное производство, в рамках которого проводятся необходимые экспертизы и другие следственные действия. Также о происшествии сообщено в Государственное бюро расследований.

Теги: #херсонская_область #полицейский #смерть
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