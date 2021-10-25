25 октября: Какой сегодня праздник

25 октября празднуют международный день школьных библиотек, европейский день юстиции, всемирный день оперы, всемирный день макарон, день панк-культуры и международный день борьбы женщин за мир. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Международный день школьных библиотек

Международный день школьных библиотек (International School Library Day) отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. Причём каждый год он посвящён определённой теме.

Впервые его провозгласил президент Международной ассоциации школьных библиотек Бланш Вуллз. В 2005 году официальный статус праздника подтвердил уже новый президент этой организации Питер Дженко.

Европейский день юстиции отмечается каждый год 25 октября. Он призван приблизить правосудие к гражданам, информировать об их правах и помочь работе Совета Европы и Европейской Комиссии в области правосудия, в информационных целях моделируя судебные процедуры и процессы. Это праздник граждан Европы, студентов и людей, работающих в сфере правосудия. В этом году CEPEJ поддержал 18 начинаний, как отметить Европейский день юстиции, исходящих от восемнадцати стран-членов Совета Европы.

Всемирный день макарон – относительно молодой праздник. Он был придуман в 1995 году. Это произошло на конгрессе производителей пасты, то есть макарон, который естественно проводился в Италии. Участники конгресса решили, что праздник будут отмечать 25 октября, а называться он будет World Pasta Day.

C 1980 года мировая общественность отмечает 25 октября особый праздник, Международный день борьбы женщин за мир. По сути, это глубоко символичное событие, ведь именно мать дарит жизнь ребенку, и ее стремление, во что бы то ни стало, сохранить мирное сосуществование стран совершенно логично.

Международный день оперы возник по инициативе ведущих международных оперных союзов: OPERA America, Opera Europa and Ópera Latinoamérica.

25 октября был выбран Днем Оперы не случайно: именно в этот день родились великие композиторы Жорж Бизе и Иоганн Штраус.

День панк-культуры. Движение панков родилось, чтобы "умереть молодым". Однако сегодня – почти 50 лет спустя – панки по-прежнему живут и здравствуют.

Православная Церковь почитает память мучеников Прова, Тараха и Андроника. По преданию, они пострадали за Христа в 304 году в городе Тарсе Киликийском. На предложение язычников принести жертву идолам, святой Тарах ответил, что он приносит жертву Единому, Истинному Богу в чистом сердце. Видя твердость святых в исповедании истинной веры, проконсул предал их пыткам.

Приметы:

Много звезд 25 октября – жди хорошего урожая;

Ветер дует с севера – жди похолодания, а с юга – к теплу;

Порывистый или слабый ветер, который постоянно меняет направление – по приметам, очень долго будет держаться пасмурная погода.

Северный ветер – к похолоданию.

Направление ветра меняется – пасмурная погода установится надолго.

Гром гремит – к бесснежной и теплой зиме.

Птицы низко к земле летят – к ранней и холодной зиме.

Именины: Иван, Кузьма, Федот, Тарас, Макар